文旅新業態　古城新體驗

中評社北京1月23日電／據人民日報報導，黨的二十大報告提出，堅持以文塑旅、以旅彰文，推進文化和旅遊深度融合發展。2023年，文化和旅遊部印發《關於推動非物質文化遺產與旅遊深度融合發展的通知》《國內旅遊提升計劃（2023—2025年）》等文件，提出促進旅遊與文化、體育、農業、交通、商業、工業、航天等領域深度融合。



當前，中華優秀傳統文化創造性轉化、創新性發展不斷推進，文化事業和文化產業日益繁榮，人民的文化自信明顯增強，文娛旅遊成為新的消費增長點。燦爛的文明、遼闊的土地、多彩的創造，吸引著人們去體驗大漠孤煙、江南細雨，去感受文明曙光、文脈賡續。文化版今起推出“以文塑旅以旅彰文”欄目，關注文博、非遺、演藝、影視、科技等與旅遊深度融合的實踐，觀察各地如何提升服務水平、創新產品供給，滿足人們日益增長的精神文化需求。



火樹銀花合，星橋鐵鎖開。唐朝上元節的長安發生了什麼故事？如果你身處其中，又會與誰相遇呢？每天上午10點，一通鼓畢，隨著一聲吆喝“開市”，遊客踏入陝西省西安市長安十二時辰主題街區，仿佛穿越回了唐朝的長安。



長安十二時辰主題街區是集市井體驗、沉浸演藝、百藝手作等為一體的沉浸式主題街區，自2022年4月28日開業以來，日平均接待遊客超過7000人次，至今已累計接待遊客超350萬人次。長安十二時辰主題街區獲評文化和旅遊部“2022年度文化和旅遊最佳創新成果獎”，被列入“沉浸式文旅新業態示範案例”。



“看景”到“入景”



互動表演帶來沉浸體驗

