中國外貿新引擎日益強勁

中評社北京1月23日電／據人民日報海外版報導，2023年，中國貨物進出口金額達41.76萬億元，實現了正增長。規模穩的同時，新產品出口快速增長。2023年全年，“新三樣”（新能源汽車、鋰電池、光伏）產品合計出口1.06萬億元，首次突破萬億元大關，增長29.9%。外貿新引擎日益強勁，充分彰顯了中國經濟的強大韌性。



以“新三樣”為代表的外貿新引擎有哪些表現？企業拓展海外市場關鍵在哪？最新發展趨勢如何？就相關話題，記者進行了採訪。



產品優，技術領先性能過硬



新年伊始，上海外高橋海通國際汽車碼頭一派忙碌景象，一艘艘載著國產汽車的遠洋滾裝船從這裡駛向全球。上海外高橋港區海關統計顯示，今年前半個月，該碼頭出口國產汽車超5萬輛，為國產汽車出口搶下了新年的“開門紅”。



中國汽車工業協會數據顯示，2023年中國汽車整車出口491萬輛，其中新能源汽車出口120.3萬輛，同比增長77.6%。2023年以來，中國新能源汽車出口一直保持高位增長，增速超過傳統燃油車，每4輛出口汽車中就有近1輛來自新能源汽車。這增勢，離不開優質的產品與技術。



比亞迪相關負責人告訴記者，在不到兩年半的時間裡，比亞迪新能源乘用車的足跡已經覆蓋了全球超過59個國家和地區，其中不乏巴西、德國、澳大利亞、泰國、日本等重點市場。這一成績，得益於比亞迪在關鍵技術上的創新。“我們研發出了如刀片電池、DM－i超級混動技術、CTB電池車身一體化技術、易四方四電機獨立驅動技術等行業領先的技術，為產品競爭力打造了一條有效的‘護城河’。”該負責人說。



該負責人表示，比亞迪通過積極參與國際車展、推出適應不同市場需求的車型以及加強與全球合作夥伴的關係，成功地將自身品牌推向了全球舞台。目前，比亞迪正積極加大研發投入，推動生產設施建設，以滿足不斷增長的需求。例如，比亞迪巴西生產基地綜合體計劃於2024年下半年投產，包括一座主營電動客車和卡車底盤的生產工廠、一座新能源乘用車整車生產工廠，以及一座專門從事磷酸鐵鋰電池材料加工的工廠。“同時，我們還將建立更完善的銷售和服務網絡，以適應當地消費者多樣化需求。”