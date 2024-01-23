見證太原千年文脈傳承

中評社北京1月23日電／據光明日報報導，“一座晉陽城，半部中國史。”太原有2500餘年的建城史，晉陽古城就是其見證者。日前，位於太原市晉源區的晉陽古城考古博物館正式對外開放。



歷經滄桑的晉陽古城對太原而言，不僅是文化遺存，更是歷史記憶。



從春秋末期趙簡子在太原盆地北端、晉水之陽營建城邑，到三家分晉、劉恒治代、匈奴內附、李唐肇基，晉陽城一直是歷史舞台上的“常客”。



北宋時期，宋太宗趙光義一把火讓這座有著千餘年歷史的名城不復存在。然而，從建成到廢棄，晉陽城城址沒有大的變動，雖經大火焚毀，但城市格局保存完整、文化遺存埋藏豐富，在中國都城遺址中獨具特色。



20世紀60年代初，考古工作者在太原市晉源區古城營村附近發現數段城墻和三座小城遺址，揭開了晉陽古城的神秘面紗。2001年，晉陽古城遺址被列入全國重點文物保護單位。2010年，晉陽古城考古遺址公園獲得立項，是全國100個大遺址展示項目之一。



時隔多年，位於遺址南側奉宣街大夏門內，以展示晉陽城歷史文化為核心內容，集文物考古、收藏、展陳、保護、研究、教育、文旅功能於一體的晉陽古城考古博物館終於正式落成。



這座“隱藏”在城墻裡的博物館規劃建築面積12535平方米，根據功能分為核心展覽設計區、臨時展覽功能區、文物本體保護及公眾服務區三大區域。

