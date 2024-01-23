駐科威特大使館提醒僑胞防範網絡電信詐騙

中評社北京1月23日電／據中國駐科威特大使館微信公眾號消息，近日我在科威特公民遭受網絡電信詐騙，騙子冒充貨幣兌換中介，聲稱提供優惠比價，通過社交軟件居中聯絡兩位互不相識的我在科公民，利用時間差、信息差對雙方實施詐騙。



中國駐科威特使館在此提醒廣大僑胞，前往正規場所進行貨幣兌換，不通過微信、QQ等網絡社交軟件進行交易，避免上當受騙。如無法辨別來電是否為詐騙電話，請第一時間與駐科威特使館或外交部全球領事保護與服務應急熱線聯繫。如不幸上當受騙，請及時向科警方和國內公安機關報案。