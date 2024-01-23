綠不分區沈伯洋：不止抖音　有疑慮都要檢討

民進黨不分區“立委”當選人沈伯洋接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北1月23日電（記者 黃筱筠）2024大選落幕後，關於TikTok（抖音）對台灣年輕人的影響也被各黨派重視。民進黨不分區“立委”當選人、沈伯洋今天出席民進黨新科“立委”共識營前受訪說，抖音議題是全世界都在討論資安危害，這方面是對我們的影響，至於各個平台內容有疑慮，應該都有，不是衹有針對抖音，如果有疑慮應該都要檢討。



沈伯洋是台北大學犯罪學研究所副教授、黑熊學院院長，月前曾宣布要組民防國家隊。



第十一屆“立委”有11位新科民進黨“立委”，今天有9位到場，李坤城以及黃捷未到。



媒體追問，黨公職如果要開抖音帳號是否建議？他表示，抖音會用地點與網路IP去找到你，對於資安有疑慮就不建議使用。



對於台灣民眾黨不分區“立委”黃國昌說載具不重要？沈伯洋表示，內容、載具、資安是三層不同議題，對於內容有疑慮所有平台都要討論，但是抖音則資安疑慮更大。



根據報導，“中選會副主委”陳朝建指出，《“總統”“副總統”選罷法》及《公職人員選罷法》已規定，擬參選人或候選人有AI深偽影音經鑑識程序後的下架請求權，加上主要網路平台社群也都認為，選務錯假訊息有防制必要。



陳朝建透露，“中選會”累計向TikTok選前舉報10則、選後已累計到95則，目前共計105則影音涉及選務錯假訊息，截至22日上午，TikTok已下架54則，其餘相關案件也將持續辦理。