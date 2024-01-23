都大研究：自閉童學中英雙語有助溝通

葛浩燕博士表示，研究印證雙語學習能為兒童帶來許多好處。（大公報） 中評社香港1月23日電／全球的自閉症譜系障礙（Autism Spectrum Disorder，簡稱ASD）兒童確診率有上升趨勢。自閉症譜系障礙兒童有著明顯的溝通障礙，例如語言發展遲緩、理解及回應他人有困難等，因此有專家和家長不主張自閉症譜系障礙兒童學習母語以外的語言，以免對其語言發展造成額外負擔，適得其反。不過，香港都會大學（都大）教育及語文學院助理教授葛浩燕博士與研究團隊所作的一項研究發現，中英雙語學習並不窒礙自閉症譜系障礙兒童的語言發展，反而或有助提升他們理解和表達重點信息的能力。



大公報報導，根據本港教育局的數據，自2017／18至2022／23學年，自閉症譜系障礙小學生人數增加了26%。



提升注意力及閱讀能力



葛浩燕博士指出，過往衹有少數研究調查了雙語學習對自閉症譜系障礙兒童語言發展的影響，並主要在英語為主的環境中進行，研究結果未必適合套用至中英並用的香港。因此，研究團隊在協康會的支持下，招募了逾40名年齡介乎五至九歲的香港自閉症譜系障礙兒童接受語言測試。



測試人員透過標準化的評估工具和互動語言遊戲，包括讓兒童觀看指定圖片，並以粵語進行問答，瞭解他們判斷和表達重點信息的能力。在控制了智力、年齡、加工記憶和社會經濟地位等變量之後，葛博士的研究發現自閉症譜系障礙兒童即使同時學習粵語和英語，在粵語詞匯、韵律和句法等方面均無負面表現。整體而言，雙語自閉症譜系障礙兒童在語言測試中的各項表現，與粵語單語的自閉症譜系障礙兒童無異。當回答以賓語（object）為重點信息的問題時，雙語自閉症譜系障礙兒童的表現甚至更佳。



葛博士表示，“多項研究已證實雙語學習能帶來許多好處，包括提升注意力、同理心、加強閱讀能力等。如果只掌握一種語言，長遠可能不利兒童成年後的生活和事業發展。”