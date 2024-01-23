海南省僑聯開展“僑法宣傳進僑隊”主題活動

中評社北京1月23日電／據中國僑網報導，據海南省僑聯微信公眾號消息，1月19日，海南省僑聯在澄邁縣大豐華僑農場舉辦“僑法宣傳進僑隊”主題活動。海南省僑聯黨組成員、副主席蘇燕出席啟動儀式。大豐華僑農場歸僑僑眷等共200餘人參加活動。



1月19日，海南省僑聯在澄邁縣大豐華僑農場舉辦“僑法宣傳進僑隊”主題活動

本次活動邀請了海南省僑聯法顧委副主任、海南大弘律師事務所主任邢小娟進行宣講。邢小娟律師結合具體案例，深入淺出的講解了《民法典》《信訪工作條例》和《海南省華僑權益保護條例》，使與會歸僑僑眷對相關法律有了更加詳實、立體的理解。為改變以往廣大群眾被動接受理論宣講的傳統模式，開創群眾主動學習法律的新局面，在宣講活動中專門安排答題互動有獎問答環節，有效提升法律宣講的影響力，增強了吸引力，真正把法律知識送進群眾的心裡，進一步提高了僑界群眾對相關法律法規的知曉度和認知度，全面營造了“學僑法、護僑權、暖僑心”的良好社會氛圍。



“僑法宣傳進僑隊”是為貫徹落實省僑聯項目化清單化工作機制，切實發揮省僑聯法顧委律師團專業優勢，全面提升基層僑界群眾法律素養，服務基層社會治理部署開展的一項年度重點工作，以五個華僑農場為重點，堅持每月深入僑場僑隊送法上門，為鄉村法治建設和自貿港法治化營商環境建設作出僑界貢獻。



活動中，發放一批僑法宣傳資料和活動獎品，法治宣講取得良好成效。