來了一波又一波，留學生感受龍江冰雪魅力

中評社北京1月23日電／據黑龍江日報報導，隨著哈爾濱冰雪旅遊的火爆出圈，黑龍江憑借冰雪旅遊再次被世界關注。



BBC用冰雪奇緣盛贊冰雪大世界，用冰雪文化融會了中國傳統建築與童話世界。巨大的冰雪滑梯，簡直太酷了，在這裡寒冷不再讓人心生厭煩。



澳洲一家電台評價冰雪大世界是五彩靈動的白色仙境，一年一屆的冰雪節把整個冬天都點亮了。在極度寒冷的溫度下，成千上萬的旅行者齊聚於哈爾濱共享這神奇的冬季仙境。



火出天際的哈爾濱撩撥著全世界旅遊愛好者的心，在他們心田內種下冰雪奇緣的種子，為全省的冰雪旅遊帶來了巨大流量，漠河北極村、雪鄉、伊春，都成為遊客必去的地方。



近日，一批又一批的在華留學生近水樓台接續打卡龍江。10日，三十位來自印度尼西亞、老撾、泰國、柬埔寨、巴拿馬、菲律賓的在華留學生展開了一段從漠河到哈爾濱的六天之旅，參觀了北極村的最北郵局、北極星廣場、白樺林、邊界碑、呼蘭河口濕地滑雪場、哈爾濱工業大學航天館、博物館、東北虎林園、哈爾濱音樂博物館、索菲亞教堂、中央大街等十多個地點，充分感受龍江的冰雪文化、藝術氣息和人文風情。



記者瞭解到，這些留學生正在參加2023港澳台僑學生“冰雪文化感知營”活動。截至目前，這一活動已經迎來了近百位各國在華留學生打卡龍江。



“這裡是中國版圖的最北端，這次帶著學生們來到黑龍江，不僅欣賞到了獨有的冰雪文化，也感受到了東北人的熱情。一路下來，同學們紛紛表示玩得很開心，風景很漂亮，他們很喜歡這裡。”北京華文學院老師李愛這樣告訴記者。



此番行程並不只是來體驗冰雪的樂趣，還有加深對黑龍江地方文化瞭解認知的行程安排。



“在這裡，我感受到了中國地域的廣闊，也感受到了黑龍江的冰雪文化和藝術氣息。”北京華文學院學生、泰國華裔李芳說。



“哇，冰雪大世界太美了！”“不論是老人還是小孩，東北人都非常熱情。”“小時候看到照片就很想來這裡玩。我很喜歡這裡，希望下次可以帶家人朋友再來玩。”游學過程中，學生們盛贊龍江美景。



據悉，2023港澳台僑學生“冰雪文化感知營”活動是省委統戰部圍繞打造冰雪經濟新引擎、用“冷資源”撬動“熱經濟”等理念展開的具體工作之一。



2023年年初以來，省委統戰部共邀請了六批次港澳台海外青少年及外國官員團組到龍江游學參訪、賞冰樂雪。承接了海外華裔新生代龍江行、中國華文教育基金會冰雪誦讀主題營、“非洲國家政府官員漢語研修班”龍江行、港澳台僑學生“冰雪文化感知營”、“2024中國華文教育基金會冰雪文化行”、澳門中華青年展志協會代表團等多項活動。涉及德國、荷蘭、印度尼西亞、泰國、馬來西亞等20餘個國家和地區。在活動中，很多外國營員不僅學會了東北話，還表示要把在龍江的所學所見所感講給更多人聽。



以“冰雪之約”促進人文交流，對外宣傳展現冰雪文化魅力。省委統戰部通過精心設計活動行程，向各國友人和港澳台僑學生展現了中國式現代化建設中龍江實踐的新成果，尤其是中西交融的多元文化，讓黑龍江倍添魅力。



統戰部港澳台僑處處長徐速告訴記者，在2023年舉辦的一系列活動期間，很多人表示，通過精彩紛呈的學習和體驗活動，開拓了眼界，增長了知識，體會到了冰天雪地裡龍江人的親情溫暖。他們會記住這次旅行的美好回憶。



2024年，省委統戰部會繼續舉辦類似活動。“國之交在於民相親，民相親在於心相通。希望通過此類活動讓更多的海內外青少年瞭解展示真實、立體、全面的中國，讓中國故事、龍江聲音傳播得更遠。”徐速說。