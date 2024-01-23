港大就業博覽　歷來最大

上圖：港大就業博覽一連五日舉行，為學生及畢業生提供職業配對。下圖：朱美萱（左）和耿秦諾（右）表示，語言問題是考慮是否留港工作的重要因素。（大公報） 中評社香港1月23日電／香港大學學生發展及資源中心於昨日開始，一連五日舉行“2024年度就業博覽”，有來自商業、顧問、金融財務、科技、藝術及政府部門等多個行業，超過170間企業參與，為學生提供逾3800個工作機會。港大學生發展及資源中心學生事務長謝樹基表示，今次是港大歷來舉辦最大規模的就業博覽活動，港大學生及畢業生可進行職業配對，獲取就業資訊。又指根據往年數據，港大畢業生平均薪資為2.8萬或以上。



大公報報導，謝樹基表示，本次就業博覽為學生提供多方面支援，包括提供就業指導，令學生更瞭解適合自己的工作，以及會幫助有需要的學生拍攝求職照片等。此外，為響應施政報告中提出的非本地研究生就業放寬政策的安排，港大設有面向非本地生的特別環節，以供非本地生瞭解香港職場文化、就業環境及簽證辦理等資訊，亦會有非本地生校友分享求職心得及就業經驗。



薪金一向是求職者關注的重點之一，謝樹基認為，本年度學生的平均薪資水平難以估計，但指出以往港大畢業生平均薪資水平較高，可達28000元或以上。



就業博覽吸引諸多學生前來參與，其中修讀金融科技的大二學生吳展康表示，自己計劃未來投身金融領域，惟現在大多數公司會對畢業生有工作經驗方面的要求，本次參加就業博覽希望找到一些實習機會，預先瞭解企業所需人才要求。



灣區就業計劃下月中申請



來自內地，修讀文科碩士（人工智能、倫理及社會）的朱美萱、耿秦諾，在就業博覽開始前已初步瞭解部分心儀公司，但由於不擅長粵語，兩人擔心語言方面會成為求職的障礙之一。朱美萱說：“我想留港工作，但是對語言這方面會比較擔心（是否能達到企業的要求）。”



參展企業方面，現場可見普華永道、八達通、華為等知名企業，政府勞工處亦有到場，招募香港學生參與第三期“大灣區青年就業計劃”，赴大灣區體驗不同生活環境。勞工處大灣區青年就業科勞工事務主任張佩芳介紹，2024年度的“大灣區青年就業計劃”將於2月15日開始接受申請，成功申請的學生可赴大灣區就業，並指基本月薪可達18000元港幣或以上。



張佩芳續指，去年赴內地參與該計劃的學生中，修讀商業及管理相關課程的學生最多，超過四成（44.5%）；此外亦有修讀人文學科及藝術、工程和科技等課程的學生赴內地就業。