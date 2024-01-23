綁架？詐騙！留學生要留意“虛擬綁架”騙局

中評社北京1月23日電／據羊城晚報報導，據《今日美國報》2023年12月29日報導，美國猶他州裡弗代爾市警方正在尋找一名17歲的中國交換生。警方說，這名學生於當月28日從他的寄宿家庭消失了。1月2日，中國駐美國大使館發布消息稱，在多方努力下，疑遭綁架的中國留學生莊凱（音）已被找到，目前身體狀況良好。據當地警方介紹，該名留學生遭遇了“虛擬綁架”電信詐騙。



近年來，針對留學生詐騙的案件頻繁，作案手段也在不斷更新。什麼是虛擬綁架？留學生面對“虛擬綁架”應當如何做？記者對此進行了採訪。



“虛擬綁架”並非首例，多個使領館曾發提醒



“類似美國猶他州留學生‘被綁架’的案件，我在英國也聽說過。中國駐英大使館時不時就會發一些反詐騙tips，其中就有‘虛擬綁架’這個詐騙手段。”在英留學的陳同學分享道。



“虛擬綁架”電信詐騙並非什麼新鮮事。多個中國駐外使領館曾就管轄區域內發生的“虛擬綁架”案件發布聲明提醒。2022年5月，中國駐多倫多總領館領區內接連發生數起涉及中國留學生的“虛擬綁架”電信詐騙案，中國駐多倫多總領館為此發布名為“再次提醒領區內中國公民防範‘虛擬綁架’等電信詐騙活動”的重要通知。



中國駐英大使館於2023年3月發布過關於防範各類詐騙的領事提醒，相關案情中就包括了“虛擬綁架”電信詐騙案。在該案中，留英某中國留學生接到詐騙分子來電，稱其捲入某起刑事犯罪，將被引渡回國判刑，若不想被判刑則需要配合調查。詐騙分子用各種仿造文件、證件、話術等逐漸獲取當事人信任，並稱如向“安全賬戶”中注入大量資金即可避免被引渡判刑，事後會返還資金。當事人將所有積蓄轉賬後，詐騙分子仍不滿足，要求該留學生自導自演被“綁架”，再向家人索要更多資金。當事人家屬誤以為孩子遭遇了綁架，隨即便再次向詐騙分子賬戶內轉賬，導致人身財產安全雙雙遭到威脅。



無獨有偶，中國駐美大使館於2023年5月也發布過“提醒在美中國公民提高警惕防範‘虛擬綁架’類電信詐騙”的領事提醒。在該提醒中，一名在美中國留學生遭遇“虛擬綁架”類電信詐騙，當事人平安脫險，但家庭遭受一定財產損失。而在該案件中，詐騙分子通過冒充國內公安機關謊稱當事人涉嫌嚴重犯罪，以“協助調查”為由要求當事人與外界切斷手機、微信等一切聯繫，獨自前往酒店藏匿，並教唆誘導當事人拍攝自己被“捆綁”“毆打”的照片和視頻。隨後，詐騙分子趁當事人與外界“失聯”期間，與其國內父母聯繫謊稱孩子被“綁架”，並發送相關照片和視頻，向家長騙取“贖金”。家長起初信以為真向詐騙分子交納了一定額度的“贖金”，後通過聯繫使館、學校尋求協助，並向當地警方報警，最終找到當事人並確認安全。