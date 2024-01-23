咱龍江來了外國qie　為冰雪游打call

中評社北京1月23日電／據黑龍江日報報導，雪中的冰城銀裝素裹，潔白素雅。11日，哈爾濱迎來了一批外國朋友，欣賞冰雪奇景，感知冰雪文化。六十位來自泰國、印尼、蒙古、德國、荷蘭、澳大利亞的北京華文學院學生穿行在索菲亞教堂廣場、中央大街中，拍照、打卡，品嘗馬迭爾冰棍，分享游玩冰城獨有的快樂。



據瞭解，這些來自各國的北京華文學院學生正在參加2023港澳台僑學生“冰雪文化感知營”活動。該活動於2023年啟動，由中華海外聯誼會主辦，北京華文學院、黑龍江省人民政府僑務辦公室和黑龍江海外聯誼會承辦。目前，活動已經持續了六天，學生們走過了伊春的梅花山滑雪場、朗鄉東山公園，五營國家森林公園等地，做客“森林裡的家”，感受到了伊春人民的熱情。參觀了哈爾濱的中央大街、索菲亞教堂、東北虎林園、冰雪大世界、哈工大航天館、博物館、哈爾濱音樂博物館，從自然風光、特色文化到人文風情，充分體會了冰城的魅力。



這次黑龍江之行，開啟了荷蘭華裔李茹文的很多“第一次”。“這是我第一次來黑龍江，第一次感受這麼冷的天氣，第一次體驗滑雪，第一次看到冰雪大世界，第一次感受這樣特別的冰雪文化。”李茹文激動地和記者講述她這幾天的旅程，並稱讚冰雪大世界像童話世界一樣，她一路上拍攝了很多照片和視頻。



泰國華裔李小芳在中央大街游玩時告訴記者：“哈爾濱中央大街的景色很美，很熱鬧，這裡的人很熱情。在泰國從來沒見過這樣的冰雪，我很喜歡這裡，下次還要帶朋友和家人過來旅遊。”



來自德國的陳嘉星對雪並不陌生，但他卻被東北的特色文化深深吸引。他說：“東北的文化很獨特。這裡冬天的活動很豐富，很精彩。下起雪的哈爾濱讓人覺得很靜謐。我很喜歡這裡，人們很熱情，東北菜也很好吃。”



“此次感知營是北京華文學院‘游教結合’漢語和文化教學實踐的一種開展方式，也是中華海外聯誼會、國僑辦向海外華人及國際友人宣傳中國傳統文化，培養‘知華友華愛華’人士的一種具體途徑，能讓各國同學們親身體驗中國的地大物博，中國人民的熱情好客，更加瞭解中國。”黑龍江省僑緣國際旅遊有限公司副總經理劉子俠說，這次活動也將助力黑龍江省向外國學生展示東北地域特色的冰雪文化、美食文化和風土人情，提升國際聲譽。