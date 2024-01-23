加拿大將削減35%國際學生簽證數量

中評社北京1月23日電／據中國僑網報導，據加拿大《星島日報》22日報導，加拿大移民部長米勒宣布，限制國際學生入學人數上限，為期兩年。該國將會削減35%國際學生簽證數量，各省和地區將自行決定如何在其管轄範圍內的大學和學院之間分配簽證。



據悉，2022年有超過80萬名國際學生獲得加拿大臨時學習簽證。另外，米勒又表示，今年9月1日起，加拿大政府也會禁止私立和公立學校的學生，獲得畢業後工作簽證。碩士和其他短期研究生課程的畢業生可申請三年的工作簽證。