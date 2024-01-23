中興新村遊具成凶器　簡千翔轟綠選後放生

民眾黨南投縣議員簡千翔痛批蔡政府將中興新村納管，卻無能力檢修遊憩設施。（中評社 方敬為攝） 中評社南投1月23日電（記者 方敬為）中興新村兒童公園遊具因為磁磚剝落，粗糙牆面裸露，日前有孩童遊玩不慎擦撞頭破血流，台灣民眾黨南投縣議員簡千翔今天邀集管理單位國家發展委員會檢討會勘，當場痛批蔡政府將中興新村納管，卻無能力檢修遊憩設施，據瞭解，“國發會”接管後整整4年沒有過問，蔡英文選前才來承諾發展中興新村，把這裡當選票提款機，選後就放生，非常不可取！



“國發會”中興新村活化辦公室環境維護組組長簡力堅表示，該會對中興新村園區公共設施及兒童遊具安全議題相當重視，每周都會定期巡檢維護，日前兒童公園發生兒童因使用設施發生意外事件，第一時間已請顧問公司進行公園遊具檢查，預計1個月內會提出整體規劃及改善計劃，並在經費許可下會逐步進行改善。



此外，對於新一屆“立法院”正副院長選舉，外傳掌握8席的台灣民眾黨可能分裂投票，院長投綠、副院長投藍。民眾黨南投縣黨部主委簡千翔表示，據他瞭解，黨內未決議投票方針，端看藍綠何方願正面回應“國會”改革訴求。白營確立沒有爭取正副院長的意願，投票也不會輕易靠向藍或綠，民眾黨會堅持政黨主體性。



日前有家長帶孩子到中興新村兒童公園玩，結果公園中的小型迷宮設施因為年久失修，牆壁上的磁磚都剝落，露出粗糙牆面，牆角非常銳利，小朋友玩樂中不慎額頭撞到牆角，直接被劃出長長傷口，當場血流如注，送醫後還縫了6針。



簡千翔掌握相關問題，23日邀集有關單位辦理會勘，要求管理單位“國發會”應該遵照現行法規，每3年就要針對兒童遊憩設施檢修，確認設施的安全係數，不要讓遊具成為傷人利器，請給家長、孩子安心的休憩空間。



簡千翔指出，中興新村為台灣省政府所在地，但精省之後，定位一直不明，蔡英文上任後2018年由“國發會”接管，導致許多軟硬體設施的活化，即使縣政府有意願處理，仍因為權責問題無法可管，現在他更查出，從“國發會”接管迄今，兒童公園的遊憩設施從未檢修，簡直是罔顧孩童安全！



簡千翔呼籲，蔡政府若沒有能力管理中興新村，就請將權力下放給南投縣政府，由縣府就近管理，不要再讓憾事發生，他提到，蔡英文在大選前才到中興新村視察，還承諾會活化、發展，結果竟然連最基本的兒童遊具安全管理都失職，每次選舉就把中興新村當提款機，選後就放生，這些行徑選民都看在眼裡。