台工具機公會盼延續ECFA　兩岸共創雙贏

左起陳伯佳、楊德華、嚴璐。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月23日電（記者 鄭羿菲）中國大陸宣布研究中止ECFA早收清單關稅減讓擴大到機械等產業，台灣工具機暨零組件工業同業公會理事長、永進機械總經理陳伯佳23日表示，在商言商，雖對台灣工具機產業影響不大，但呼籲若能延續ECFA，或是整體的貿易障礙取得平衡，對台灣工具機產業的佈局會比較好。



程泰集團董事長楊德華指出，以工具機來說，若維持ECFA是創造雙贏，因為大陸中低階的產品，事實上滿有競爭力，零組件等出口到台灣也有滿大的商機，事實上是互補的。



中國大陸商務部去年對台啟動貿易壁壘調查，認定台對陸存在貿易壁壘，並宣布中止ECFA下12項石化產業產品的關稅優惠。大陸商務部1月9日再度對外公布，陸方自2024年元旦起已取消ECFA早收清單12項石化產品優惠關稅，但民進黨當局至今未採取有效措施取消對大陸的貿易限制。陸方正研究進一步採取中止ECFA早收清單中農漁、機械、汽車零配件、紡織等產品關稅減讓。



台灣工具機暨零組件工業同業公會（TMBA）23日上午於台北漢來飯店召開“TMTS 2024暨年度展望記者會”，發表2024年工具機產業景氣展望。台灣工具機暨零組件工業同業公會理事長、永進機械總經理陳伯佳，公會副理事長、台灣瀧澤科技總經理戴雲錦，公會副理事長、東培工業董事長陳成，公會創會理事長、程泰集團（成員包括亞崴機電、益全機械）董事長楊德華，公會常務理事、東台精機副總經理嚴璐，公會監事會召集人、台灣麗馳董事長胡偉華等人出席。



陳伯佳表示，企業當然希望不要有太多貿易上的障礙，至於中止ECFA機械產業的關稅減讓，會對工具機產業造成什麼影響？其實，大部分台灣工具機設備廠商應該都沒有享有關稅優惠，有些人認為ECFA取消會造成工具機產品的關稅上場，應該不是事實，還是以WTO針對不同產品的類別，有相關關稅。



陳伯佳說，會受到影響的可能是台灣的零組件廠商，因為目前大陸針對零組件還有一些優惠政策的。我們也在觀望、收集會員廠商受到影響會有多少。



陳伯佳強調，重點還是在商言商，希望盡量不要有這些貿易障礙，對台灣工具機產業的佈局才會比較好，若未來不幸ECFA關稅減讓擴大，對在大陸、東協等國家有生產基地的工具機產業來說，應該影響有限。