拚場台灣燈會　盧秀燕：中台灣燈會不遜色

盧秀燕提起龍年小提燈，宣傳中台灣燈會。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月23日電（記者 方敬為）台中市政府主辦的“中台灣元宵燈會”今年將於2月16日登場，國民黨市長盧秀燕今天表示，中台灣燈會去年首度在中央公園舉辦，廣受好評，今年在同個場地，並打造全台最大水中巨龍花燈，場面與台灣燈會相比毫不遜色，她並透露，市府今年推出的“馬卡龍”龍年小提燈，昨天發表後詢問度爆棚，預期燈會期間將吸引大批民眾排隊索取。



今年台灣燈會2月24日至3月10日在台南舉行。



盧秀燕23日主持市政會議，特別對外宣傳2024中台灣元宵燈會，強調中台灣燈會是台中品牌活動，今年邁入第24年，市府這次集結5個局處協力打造，推出8個不同主題燈區，展示多元類型花燈工藝，絕對不下於台灣燈會，歡迎全民眾踴躍來台中參觀。今年主題是“台中龍賀”，傳達台中樣樣美好的生活意象。



盧秀燕並端出今年設計的龍年小提燈，她說，今年小提燈命名為“馬卡龍”，麟片展現馬卡龍色系，可愛爆表，22日發表後，她馬上接到不少電話詢問如何到手？循往例今年燈會期間2月16日到25日，在現場下午4點半準時限量發放，另各公所也會依慣例發如幼兒園等。



盧秀燕預期小提燈會很搶手，所以市府也開放“馬卡龍”小提燈版權，連絡觀旅局，轉印刷廠，即可自費印製。但印刷廠準備的材料也有限，必須限量印製。



針對寒流來襲，盧秀燕也宣布啟動街友關懷措施，呼籲民眾做好保暖工作。針對天地為家的街友，市府增設12處避寒處所，勸導街友進駐，社工也發現2人有失溫現象，已緊急送醫。總計台中列冊街友282人，已收容65人，氣溫驟降，經勸導，新增3人進駐避寒處所。



至於台北市部分學校宣布放低溫假，台中有無相關方針？盧秀燕說，台中上次放低溫假是2016年，由山區的和平區公所判斷宣布放假，當時寒流來襲、道路積雪導致交通中斷。目前山上學校都已經放寒假，所以沒有停課問題，僅梨山幼兒所上午正常開設，停班課以交通安全為最大考量，授權區公所自行判斷。