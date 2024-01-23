國民黨“立院”兩席恐跑票？藍委：不可能

藍委王鴻薇接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月23日電（記者 俞敦平）對於中國國民黨主席朱立倫宣布，2月1日將要舉行的“立法院”正副院長選舉所有國民黨“立委”都要亮票，不容許任何跑票或投錯票的情況發生。據傳有至少兩名“立委”遭到其他政黨的接觸，可能會影響投票結果。國民黨“立委”王鴻薇和賴士葆23日在“立法院”受訪時都對朱立倫的決定表示支持，並認為不可能有人跑票。



2024“立法委員”選舉結果，國民黨52席，加上無黨友軍2席，泛藍共有54席的實力，民進黨51席，台灣民眾黨8席，泛藍54席雖為多數，但未能單獨過半。



王鴻薇說，她不知道有哪兩席被鎖定，也沒有聽說黨中央有這樣的說法。她認為，這可能是因為四年前，當時國民黨“立委”賴士葆在選院長時，有一席因為看錯投給了民進黨“立委”賴品妤，而被誤以為是跑票。她強調，這次國民黨黨團都是團結的，不會有任何人在這個時候疑神疑鬼或背叛黨意。



賴士葆則表示，他是從媒體報導才知道有鎖定兩席的說法，他覺得這是不太可能的。他說，昨天的黨團會議已經一致決定要亮票，就像地方議會的選議長一樣，這是為了確保票票入匭。他指出，過去民進黨在選院長時也是採用亮票的方式，這是正常的做法，沒有什麼特別。