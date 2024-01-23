台工具機公會理事長談景氣　去年今年都辛苦

台灣工具機暨零組件工業同業公會召開“TMTS 2024暨年度展望記者會”。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月23日電（記者 鄭羿菲）展望2024台灣工具機產業景氣，台灣工具機暨零組件工業同業公會理事長、永進機械總經理陳伯佳23日表示，可能與2023年差不多，但台灣工具機產業在2022年出口還是全球第五、生產值是全球第七，2023年是比較辛苦的，下滑了14%左右，但2024年應與2023年大同小異。



公會創會理事長、程泰集團（成員包括亞崴機電、益全機械）董事長楊德華認為，2024還是可以期待，特別是3月的工具機國際展能帶來國際的商機，雖然不少人看淡2024景氣，但他並不看淡。



楊德華說，俄烏戰爭、以哈衝突等挑戰我們沒辦法控制，但還是能適應。至於葉門胡塞組織在紅海的行動，雖然可能帶來推升油價、物價的通膨，但美英同盟已介入，影響可能是暫時的。



台灣工具機暨零組件工業同業公會（TMBA）23日上午於台北漢來飯店召開“TMTS 2024暨年度展望記者會”，發表2024年工具機產業景氣展望。台灣工具機暨零組件工業同業公會理事長、永進機械總經理陳伯佳，公會副理事長、台灣瀧澤科技總經理戴雲錦，公會副理事長、東培工業董事長陳成，公會創會理事長、程泰集團（成員包括亞崴機電、益全機械）董事長楊德華，公會常務理事、東台精機副總經理嚴璐，公會監事會召集人、台灣麗馳董事長胡偉華等人出席。



陳伯佳表示，展望2024台灣工具機產業景氣，可能與2023年差不了多少，原因在於中國大陸製造業還在等待政策出爐，2024是美國大選年，可能得等到2025年經濟政策才會較明確，而雖美國通膨目前趨向穩定，但除非是特定產業的發展，否則大眾產業的發展也會較平緩。

