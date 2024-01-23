吐瓦魯大選後恐承認中國？台官方：個人評論

吐瓦魯總理拿塔諾(左)2022年9月訪台，與吳釗燮(右)簽署“重申外交關係聯合公報” 。(台“外交部”提供資料照) 中評社台北1月23日電／根據《週末澳洲人報》（Weekend Australian）19日報導，吐瓦魯國駐台大使潘恩鈕（Bikenibeu Paeniu）在台北辦公室接受訪問時說，有來自吐瓦魯的消息人士告訴他，吐瓦魯26日舉行大選後，可能也會效仿諾魯，轉向北京尋求外交承認。台“外交部”今天表示，吐國政府第一時間澄清，此言屬潘恩鈕個人評論。



諾魯在台灣2024大選兩天後斷交，據瞭解，美國、日本，和澳洲等國都是在斷交當天上午才收到訊息，確為突襲式斷交。台諾斷交不久後，吐瓦魯駐台大使潘恩鈕（Bikenibeu Paeniu）接受澳洲人報訪問指出，有來自吐瓦魯的消息人士告訴他，吐瓦魯可能在1月26日大選後，跟隨諾魯，做出外交轉向，轉為承認中華人民共和國；他呼籲澳洲及其盟友夥伴密切注意局勢，加強對吐瓦魯的支援。



台“外交部”今天發佈新聞表示，台灣與吐瓦魯自建交以來，長期在農漁業、醫療衛生、資通訊、潔淨能源及教育文化等領域有密切合作關係；近年更深化海巡、警政協作等領域的合作交流；吐瓦魯也在國際場域力挺台灣，支持參與聯合國、世衛組織（WHO）及聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等重要國際組織。

