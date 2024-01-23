正副院長選舉會綠白合？柯建銘：你白問了

媒體一再追問柯建銘“立院”龍頭，是否和民眾黨合作。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北1月23日電（記者 黃筱筠）針對2月1日“立法院”正副院長選舉，民進黨“立法院”黨團總召柯建銘今日受訪說，無庸置疑，當然是游錫堃搭擋蔡其昌，已經講的很清楚。至於可能跟民眾黨合作？柯建銘只說，你問這個問題，“你覺得我會回答你嗎？”你是白問了。



游錫堃被問到是否要競選下屆院長只表示，不知道，要問總召。



民進黨“立法院”黨團今天在“立法院”舉行新科“立委”共識營，賴清德也出席致詞，致詞完就離開，由游錫堃進行演講，柯建銘進行“立法院”運作說明。



媒體詢問國民黨“立委”傅崐萁說他當總召會修理你？柯建銘則笑說，你們慢慢看。



媒體追問正副院長選舉，要尋求其他黨的支持？有這個可能性嗎？游錫堃仍強調，不知道，因為依法“立法院”正副院長是互選，每個“立委”都是候選人。媒體詢問你有信心嗎？游說，“我沒有講過要選”，正副院長是互選，要完成黨團推薦程序。



柯建銘今天出席幫新科綠委上課，他說，主要就是講黨團自主運作，黨團會議三長、七長扮演什麼角色，“國會”面對什麼挑戰，講了一個多小時，基本概念我們會碰到什麼困難，每個地方都是戰場，委員會、院會、程序委員會都是戰場，團結民進黨面對分裂在野黨，每個人都是你死我活，每個政黨都要拼版圖。