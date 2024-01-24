李家超：推遲實施垃圾收費時間是務實之舉

香港特區行政長官李家超（中評社 陸文煜攝） 中評社香港1月24日電（記者 陸文煜）垃圾征費引發全港熱議。香港特區行政長官李家超23日出席行政會議前見記者時表示，推遲實施垃圾收費時間是務實之舉，政府會進一步加大宣傳教育工作。



李家超指，把實施垃圾收費的日期改為八月一日，是希望利用更多時間，讓社會更清晰瞭解垃圾收費下的一些做法。李家超談到，環境及生態局在這件事上實事求是，嘗試用不同方法，更實務地向市民解釋有關做法，特別是在政府部門及一些樓宇先行先試作示範作用，加上在演練中得到的經驗，再改良各個做法，我認為這個務實的做事態度是對的。當然，宣傳工作和教育工作不會停止，我們會每日繼續嘗試多做。再者，環境及生態局已經明確指出，除了文字方面的解讀，還會增加視像元素如拍攝影片，並把實習時的細節輯錄給市民觀看，用實物示範、用實際運作示範，讓大家知道得更清楚，這是實事求是、應有的態度。這方面，我們會繼續努力做。



李家超說，政府的宣傳教育工作不止由環境及生態局做，我們亦會在地區做很多宣傳教育工作，民政事務處亦會參與協助解說，亦會安排有關官員到區議會或安排解說環節向區議員解讀。再者，我們會經過演練進一步優化不同程序，所以這方面會努力做、繼續做，亦會加大力量去做。我們希望盡量解答市民在這方面的不同問題，令大家更知道整體執行垃圾收費時的實際運作。



李家超指出，大家要明白垃圾收費已是香港的法律，所以今日要討論的問題是如何將這項法律落實好、執行好。落實好、執行好當然是政府的責任，但我都希望市民配合，因為在落實、執行法律當中，政府除了要確保做法和措施有效外，亦要市民真的配合執行。我相信市民認同我們要有綠色、衞生和可持續發展的環境，是明白為甚麼要做垃圾收費的。我相信亦是基於這個原因，當時的立法會通過而制定現時的垃圾收費法例，所以現時討論的是真正執行該法律的時間，政府是在法律的要求下這樣做，我希望在這方面盡量做到最好，當然在過程中會有新問題出現，我亦希望各位告訴我們。

