恒指跌穿萬五點 李家超：市場運作符合預期

香港特區行政長官李家超（中評社 陸文煜攝） 中評社香港1月24日電(記者 陸文煜)恒指22日跌穿萬五點。香港特區行政長官李家超23日出席行政會議前見記者時表示，香港金融管理局會謹慎留意變化，市場運作符合預期。李家超指，在多方面政策支持下，香港自身有多方面優勢，大家對整體市場運作有信心，但畢竟現在市場情緒敏感，希望大家密切留意市場變化，謹慎行事。



李家超表示，正密切留意對於股市的波動情況，監管機構，特別是香港金融管理局會謹慎留意變化，暫時來說，我們覺得市場運作有序，亦看不到有不尋常的現象。當然，息口高企、地緣政治複雜，供應鏈和貨物運輸存有不確定性，以及市場對於美國大選的變化作不同反應，並衡量其對整體國際關係的影響，如此種種都令市場很敏感，所以我們會密切留意市場，但就監管機構觀察所得，市場運作符合我們的預期。



李家超談到，香港是國際金融中心，仍然充滿競爭力和吸引力。香港的資金自由流動，而且高度透明運作，我們有完善的監管制度，符合國際標準，跟其他金融中心接軌。香港與國際聯繫，有公平的競爭環境，這些都確保香港金融中心的健康運作。股市的變化會有起有落，這是市場的動態，在市場高度敏感時，希望股民會謹慎留意市場變化作出任何決定。



李家超指出，香港作為金融中心，在多方面都很強健，包括我們是國際資產管理中心、私人財富管理中心、對沖基金中心、私募基金中心，以及離岸人民幣交易第一的金融中心。在國家的政策和“一國兩制”下，亦有互聯互通等政策去支持香港整體金融市場和股票市場的健康發展。近期我們亦針對綠色金融發展及綠色科技發展，這些對香港長遠來說，無論是股票市場或經濟市場，都有正面的幫助。國家副主席韓正先生昨日會見滙豐高層時亦明確指出國家會大力支持香港金融中心的建設。所以在多方面的政策支持下，包括香港自身有多方面優勢，我對整體市場運作有信心，但畢竟現在市場情緒敏感，希望大家密切留意市場變化，謹慎行事。政府的監管單位亦會每日密切留意市場的變化。

