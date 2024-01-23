遭諷八席沒用　藍委要民眾黨別熱臉貼冷屁股

藍委王鴻薇。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月23日電（記者 俞敦平）“立法院”正副院長的選舉即將在2月1日舉行，因為三黨皆無法單獨過半，因而台灣民眾黨的八席將扮演關鍵的角色。針對民眾黨遭到民進黨團總召柯建銘嘲諷是＂毫無作用的八席＂，但又傳出民眾黨可能會進行分裂投票。即院長投給民進黨的游錫堃，副院長投給中國國民黨的江啟臣。國民黨“立委”王鴻薇、吳怡玎和賴士葆23日於“立院”受訪時，對民眾黨喊話，要他們不要熱臉貼冷屁股，信守選前承諾一起成為監督執政的力量。



王鴻薇表示，民眾黨不需要熱臉貼冷屁股，國民黨仍然歡迎民眾黨與國民黨合作。柯建銘的話說得很絕，其實民進黨一直都扮演雙簧黑白臉的角色。柯建銘是鷹派，常常跟民眾黨叫囂，但民進黨有時還是會釋出綠白合作的善意，甚至現任“立法院長”游錫堃還說過小黨議長是常有的事情。這是常見的兩面手法，有人扮白臉，有人扮黑臉。



吳怡玎則表示，“立法院”任何一席都是有用的，民眾黨對台灣絕對有用。民眾黨從一開始就提出對民進黨八年執政的不滿，她希望這些不滿是真的，而不是只為了贏得選票而已。“國會”龍頭選舉就可見真章，到底民眾黨之前批評民進黨是為了自己的選票考量，還是真的希望在接下來的四年，可以在“立法院”把民進黨過去八年執政的弊端掀出。“國會”龍頭的選舉就可以看出民眾黨本性。

