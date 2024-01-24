李家超：全力推動香港盛事經濟 發揮磁石效應

香港特區行政長官李家超（中評社 陸文煜攝） 中評社香港1月24日電（記者 陸文煜）香港素來有盛事之都的美譽。香港特區行政長官李家超23日出席行政會議前見記者時表示，香港的盛事將一浪接一浪，會吸引來自全球各地的訪客參與，不但增加香港的競爭力和商機，亦可以為香港帶來龐大的經濟效益，帶動旅遊、酒店、餐飲、零售等行業的經濟收益。要進一步舉辦更多盛事經濟，發揮更大的磁石效應。



“數字顯示，每150萬名旅客將會帶給香港本地生產總值約0.1個百分點的增長。”李家超表示，想和議員探討政府和社會各界怎樣可以攜手推動及吸引更多盛事在香港舉行；業界可以怎樣做，令盛事加以增值；如何提升訪客的良好經驗和印象，產生磁石效應，吸引更多旅客來香港；業界又可以怎樣做，將人氣變成財氣？他期望聽取議員的意見和建議。



對於記者提到“近日哈爾濱旅遊在元旦三天旅遊收費達到近60億元，創歷史新高”，李家超表示，香港重視旅遊發展，推動旅遊會由香港旅遊發展局和旅遊事務署等部門多方面去做。旅遊業在疫情後不斷回復，最近的數字顯示已回復到疫情前大約55%。這當然涉及香港整體運力的問題，我們推動香港旅遊事業是不遺餘力，他在《施政報告》亦提到會盡快發展《香港旅遊業發展藍圖2.0》。與社會和不同持份者溝通時，都聽到大家就推動旅遊方面提出很多好建議，當中有很多亦經已落實。



李家超談到，推動旅遊令來自不同地方的訪客數字均上升。上升速度方面，來自某些城市或國家的訪客增長得特別多，例如訪港的菲律賓旅客數字已超過疫情前，約達114%；泰國旅客亦上升至疫情前約104%。所以有些數字已超過疫情前，但他相信不同地方的旅客訪港是涉及不同因素，包括航班是否足夠、運力的回復，以及他們的其他目的地選擇等等。但香港的吸引力是肯定的，因為零售業和旅遊業的上升數字都證明香港在這方面都能夠做到成績。我相信當運力再上升時，訪港旅客的數字會再上升。我們推動旅遊事業不遺餘力，已經大力地做，不斷地做，亦會擴大做。

