李家超記者會：春節間深圳灣口岸全天通關

香港特區行政長官李家超（中評社 陸文煜攝） 中評社香港1月23日電（記者 陸文煜）香港特區行政長官李家超1月23日下午在行政會議前與各位傳媒見面，介紹了農曆新年期間深港通關情況，並分享推動香港盛事經濟和推動《基本法》第二十三條立法情況。期間，李家超還就等恒指跌穿萬五點情況、做好垃圾徵費的宣傳工作回答記者提問。



以下為記者會全文：



行政長官：大家早晨。今日我很高興向大家宣布，特區政府和深圳當局已經達成共識，在下個月農曆新年期間，通關會作出特別安排。



第一，深圳灣口岸在春節期間的五日會24小時通關，由年三十至年初四這五日，即二月九日至十三日，原本晚上12時關閉，改為通宵服務，即24小時運作，包括旅客和車輛。



第二，羅湖口岸會延長運作，在年三十及年初二這兩日，即二月九日和二月十一日，羅湖口岸將延長通關運作兩小時，至淩晨二時，港鐵東鐵線亦會相應延長服務。延長羅湖口岸的運作，可以利用鐵路接載大量旅客離境，亦可分散原本乘坐跨境客車過關的人流。



署理政務司司長今日會召開“大型活動過關交通安排統籌會議”，協調各部門和過關的公共交通服務，之後會向公眾宣布細節。



這次能夠在短時間內與深圳當局達成共識，過程非常順暢。我感謝廣東省和深圳市政府的領導和有關部門的大力支持和配合。這亦顯示港深合作無間，我們目標一致，重視市民和旅客的體驗和感受。農曆新年是我們中國人的重要日子，所以政府會盡一切努力讓大家體會過年的愉快氣氛。