陳伯佳：大陸工具機產業急起直追進步非常多

台灣工具機暨零組件工業同業公會理事長、永進機械總經理陳伯佳受訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月23日電（記者 鄭羿菲）針對台灣工具機產業的挑戰，台灣工具機暨零組件工業同業公會理事長、永進機械總經理陳伯佳23日表示，中國大陸工具機產業已開始急起直追，不僅有政府支持，也有電動車產業作為練兵環境，這是台灣工具機產業很大的威脅。



陳伯佳表示，台灣工具機產業未來很大的挑戰是，大陸工具機產業已開始急起直追，不僅有政府支持，也有電動車產業作為練兵環境，且韓國、日本工具機產業都是集團化，經濟規模都非常大，這是很大的威脅。不過，台灣的軟體非常強，我們也在思考如何與軟體結合，運用AI技術創造價值，如培養人才、客戶服務等，藉由台灣的軟體優勢，幫製造業蛻變。



公會副理事長、台灣瀧澤科技總經理戴雲錦說，台灣工具機產業的中、低階產品與大陸工具機產業重疊性很高，而大陸工具機明年出口佔比可能就是世界第一，又具有經濟規模、便宜等優勢，這對台灣工具機產業會是很大的挑戰。



台灣工具機暨零組件工業同業公會（TMBA）23日上午於台北漢來飯店召開“TMTS 2024暨年度展望記者會”，發表2024年工具機產業景氣展望。台灣工具機暨零組件工業同業公會理事長、永進機械總經理陳伯佳，公會副理事長、台灣瀧澤科技總經理戴雲錦，公會副理事長、東培工業董事長陳成，公會創會理事長、程泰集團（成員包括亞崴機電、益全機械）董事長楊德華，公會常務理事、東台精機副總經理嚴璐，公會監事會召集人、台灣麗馳董事長胡偉華等人出席。



戴雲錦說，兩岸工具機的ECFA問題，其實是大陸一直給我們壓力，但台灣一些比較大規模的工具機廠都有準備，也都在大陸有設廠，若ECFA早收清單關稅減讓真的中止，影響一定會有，但不會像前幾年衝擊那麼大，可能就是直接在大陸組裝。但我們比較擔心的是大陸工具機產業，這幾年來進步非常多。

