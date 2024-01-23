台軍方菜英文又出包　藍委要邱國正負責

藍委吳怡玎。（中評社 資料照） 中評社台北1月23日電（記者 俞敦平）針對近日台軍方的英文短時間內再次出包，繼上次將衛星（satellite）誤譯為飛彈（missile）後，這次又將義務入伍（mandatory enlistees）寫成自願入伍（voluntary enlistees），引起在台灣的美國人的批評。對於台軍方的英文失誤，國民黨“立委”王鴻薇、吳怡玎、賴士葆23日於“立院”受訪時紛紛表達不滿，要求“部長”邱國正負責改正台軍方的菜英文，避免多次貽笑國際。



王鴻薇指出，志願役和義務役是完全不同的概念，“國防部”竟然傻傻分不清楚，這是非常嚴重的失誤。“國防部”應該要好好補習英文，因為任何政府的文書都是代表台灣的形象，如果在英文出現非常大的錯誤，不僅貽笑大方，有時還會影響一些權益的問題。她要求邱國正檢討“國防部”的英文水準。



吳怡玎則指出，上次“國防部”將衛星翻譯成飛彈，是最誇張的例子，這等於是說歐盟和中國大陸聯手發射飛彈來打台灣，這是多麼荒謬的事情。“國防部”至今都沒有仔細的告訴大家，是哪個部門出了問題，為什麼會出這樣的問題，而是一直掩蓋錯誤，這是民進黨最可怕的地方。她希望“國防部”能夠正視問題，誠實的告訴台灣人民，問題是出在哪裡，這樣才能解決問題，不要一直試圖用遮羞布來掩飾。



賴士葆則認為，“國防部”將衛星翻譯成飛彈，是刻意操作的假訊息，是為了影響國民黨2024大選候選人侯友宜的選情，這是一種介選的行為，也是選舉的爛招。這個錯誤訊息對侯友宜的選情是有殺傷力的，即使後來改正，也來不及彌補。他要求“國防部”要追究這個錯誤的責任，並檢討除錯機制，不要再出現這樣的低級錯誤。