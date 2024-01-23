NCC十連敗　藍委表示新會期將追究陳耀祥

藍委王鴻薇接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月23日電（記者 俞敦平）中天電視在四年前的直播節目中，接受了一位浙江台商父親的來電，敘述他的兒子從大陸返台後的醫療資訊遭到NCC裁罰40萬，經中天上訴後於昨天北高行地方行政訴訟庭撤銷處罰，這是NCC在中天案的第十次敗訴。對於這起判決中國國民黨“立委”王鴻薇、吳怡玎、賴士葆23日於“立院”受訪時都認為，NCC對於中天電視的處罰，是一種政治操作，是對於言論自由的侵害，是對於媒體公平的破壞。他們要求NCC要對自己的作為，負起責任，並表示將在新會期追究NCC主委陳耀祥。



王鴻薇表示，這個案件反映了司法的介入，對於媒體的不公平對待。她認為，蔡英文在上任時，曾經承諾要進行司法改革，但是結果卻讓社會失望。她強調，如果司法一再地雙標，並且配合政府的政治目的，那麼司法就會淪喪，而且會讓台灣付出沉重的代價。



吳怡玎則質疑，為什麼衹有中天電視會被罰款，而其他有call in節目的媒體，卻沒有受到處罰。她認為，這是因為中天電視敢於批評民進黨，而遭到NCC的打壓。她要求NCC要把自己的規範和界定，講清楚，不然沒有人會相信NCC是一個獨立的機關。



賴士葆則痛批，NCC的處罰太離譜了。他表示，他絕對會追究到底。他指出，現在不只是國民黨，連民眾黨也對NCC的作為，感到不滿。他認為，NCC的主委陳耀祥已經不適格了，應該下台。他指責，NCC在陳耀祥的主導下，對於支持民進黨的媒體，給予很多優惠，而對於監督民進黨的媒體，如中天電視，則採取趕盡殺絕的態度。