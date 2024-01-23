重啟核能？藍委提修法糾正綠錯誤能源政策

國民黨團召開“糾正錯誤能源政策！藍委推修法讓核電廠延役！”記者會。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月23日電（記者 俞敦平）為因應台灣電力需求日增，並配合國際“淨零排碳”、“重啟核能”的政策方向，中國國民黨“立委”王鴻薇、吳怡玎，“立委”當選人李彥秀、羅智強23日召開記者會，宣布將推動修正“核子反應器設施管制法”第六條，取消延役申請期限的限制，改由主管機關審核核能安全後決定是否延役，以達成國際氣候承諾，並解決台灣能源短缺的問題。



23日上午國民黨團於黨團記者室召開“糾正錯誤能源政策！藍委推修法讓核電廠延役！”記者會，“立法委員”王鴻薇、吳怡玎、新科“立委”當選人李彥秀、羅智強共同出席。



王鴻薇指出，國民黨委員們上個會期已多次提出核電延役的修法，但遭民進黨阻擋。現在“立院”在野黨席次加起來超過半數，加上民眾黨主席柯文哲在大選時也主張核電延役，相信在野合作下，能讓台灣能源政策有所突破。



王鴻薇表示，她過去的政見就主張核二、核三延役，面對全球能源危機，美、日、歐洲、韓國都已啟動核電廠延役。台灣不應盲從民進黨，明知2025年非核家園無法達標，卻不採取應對措施，這是失職。她指出，台灣自主能源嚴重不足，在確保核能安全的前提下，要滿足台灣用電需求，核能發電仍是經濟、穩定、潔淨的重要電力來源之一，相關修法刻不容緩。

