全日空航空公司恢復羽田機場至能登機場航班

中評社北京1月23日電／據央視新聞報導，日本全日空公司（ANA）1月23日宣布恢復羽田機場至能登機場的航班，從1月27日至2月底，每周安排3個臨時往返航班。受能登地區地震影響而關閉的能登機場目前正逐步重新開放。