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全日空航空公司恢復羽田機場至能登機場航班
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2024-01-23 14:42:24
中評社北京1月23日電／據央視新聞報導，日本全日空公司（ANA）1月23日宣布恢復羽田機場至能登機場的航班，從1月27日至2月底，每周安排3個臨時往返航班。受能登地區地震影響而關閉的能登機場目前正逐步重新開放。
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