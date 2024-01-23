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全日空航空公司恢復羽田機場至能登機場航班
http://www.CRNTT.com   2024-01-23 14:42:24


　　中評社北京1月23日電／據央視新聞報導，日本全日空公司（ANA）1月23日宣布恢復羽田機場至能登機場的航班，從1月27日至2月底，每周安排3個臨時往返航班。受能登地區地震影響而關閉的能登機場目前正逐步重新開放。

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