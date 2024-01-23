第二十四屆世界華人學生作文大賽頒獎

中評社北京1月23日電／據中國日報報導，第二十四屆世界華人學生作文大賽（香港賽區）暨集友嘉庚杯香港學生作文大賽頒獎典禮1月20日在香港灣仔中藝畫廊舉行。這一全球性的華人學生文學賽事，展示了華人學生獨特的精神風貌和扎實的中文素養，也增進海內外學生之間的文化交流，傳承和弘揚中華優秀傳統文化。



香港教育工作者聯會會長、全國政協委員、香港立法會議員、嶺南大學協理副校長劉智鵬在頒獎典禮上說，這項比賽不僅為學 生提供展現才華的機會，更增強了他們對國家的認同感和熱愛之情。他希望學生們繼續保持對中文和文化的熱愛，成為有用之才，為香港和國家的發展做出貢獻。



集友陳嘉庚教育基金副主席兼集友銀行高級顧問陳耀輝在致辭說，集友陳嘉庚教育基金已是第二次贊助該比賽，旨在鼓勵青少年認識和傳承中華文化，推動愛國教育，增強香港學生對國民身份的認同感。



今年適逢愛國僑領陳嘉庚先生誕辰150周年紀念，本屆比賽特以“嘉庚杯”和“集友杯”冠名獎項，藉此弘揚集友銀行創辦人陳嘉庚先生愛國愛鄉、傾資辦學的奉獻精神，下一屆香港賽區的比賽更增設與陳嘉庚先生相關題目，希望學生們更多地認識陳嘉庚先生的愛國事跡，讓其“忠、公、誠、毅、闖”的“嘉庚精神”在新時代發揚光大，永綻光芒。



世界華人學生作文大賽始創於2000年，至今已成功舉辦24屆，已成為傳承弘揚中華文化，推動華文教育在海外興盛發展的重要載體。今年，香港賽區的比賽由集友陳嘉庚教育基金、中華文化學院、香港教育工作者聯會創科教育中心共同主辦，支持機構包括卓悅科技服務有限公司、阜博集團及大班面包西餅有限公司。本屆比賽的主題為包容共存、交流互鑒、共生並進，鼓勵參賽者關注社會現象，表達個人觀點。



據悉，本屆比賽自2023年10月12日正式開賽以來，吸引了無數華人社群的優秀寫作人才。香港賽區共選送了106份作品進入復賽，與全球華人學生一起共展風采。此次頒獎典禮不僅是對獲獎者們才華的肯定，更是對香港學生文學創作熱情的激勵。