第三十屆台胞青年冬令營重慶分營開營

（圖片來源：重慶市渝台經貿文化交流中心） 中評社北京1月23日電／據重慶市渝台經貿文化交流中心消息，1月22日，2024年全國台聯第三十屆台胞青年冬令營重慶分營活動在四川外國語大學傳統文化體驗與研究中心舉行，台青代表和四川外國語大學部分師生代表等50餘人參加。



全國台聯聯絡部部長任揮發表視頻致辭。他對此次兩岸聯誼交流表示祝賀，對台灣青年來到大陸表示歡迎。任揮部長提出三點希望：一是希望青年朋友多觀察、多思考，台灣青年借此機會切身感受祖國大好河山，用心用情感受兩岸同胞血濃於水的鄉情、親情和友情；二是青年人要做好兩岸關係的宣傳隊，台灣青年可以結合自己在大陸的親身感受，向台灣同胞展示一個客觀、全面的大陸，講好中國故事；三是希望兩岸青年攜手共創美好未來，廣大台灣青年要以民族復興為己任，與大陸青年同心同行，攜手綻放青春的光彩。



市台聯副會長吳慧介紹了重慶的概況。她指出，重慶與台灣有著深厚的歷史淵源，渝台兩地一直保持著密切的交流。她表示，冬令營是兩岸青年友好交流的平台，希望廣大台胞朋友們，從我做起，堅守民族大義，相向而行，攜手並進，共同推動兩岸關係和平發展，推動祖國統一大業，共享民族復興偉大榮光。



四川外國大學副校長盧波代表學校向與會嘉賓表示熱烈歡迎，介紹了川外在建校歷史、學科建設和師資力量等方面的基本情況。他希望通過此次參觀交流，兩岸青年能夠增進理解、收穫友誼，共同為兩岸關係融合發展、祖國和平統一貢獻青年力量。

開營儀式上，港澳台青年及川外師生進行互動聯誼活動，舉行了授旗儀式。盧波、吳慧共同向營員代表授旗，宣布2024年全國台聯第三十屆台胞青年冬令營重慶分營開營。



據悉，此次是重慶市台聯連續三屆舉辦冬令營活動，該活動與第三屆海峽兩岸暨港澳地區（重慶）青年羽毛球邀請賽合辦。屆時，港澳台青年們將與重慶羽毛球青年愛好者以球會友、以球交友，深化兩岸青年交流合作。



（來源：重慶市渝台經貿文化交流中心）