富權：傅崐萁以退為進，劍指黨團總召集人

中評社香港1月23日電／澳門新華澳報23日發表富權文章：傅崐萁以退為進，劍指黨團總召集人。以下為文章內容。



中國國民黨內的“傅崐萁之亂”，昨早發生戲劇性的轉變。在黨主席朱立倫召集的主旨是為以“韓江配”代表國民黨出選“立法院”正副院長而定案的新科“立委”座談會上，輪到傅崐萁發言時，他問在場其他“立委”，在場應該沒有人要選“副院長”吧？突然緊接著說，“我們是不是就支持江啟臣”，然後上前拉起江啟臣、韓國瑜兩人的手，並強調，政治是一時的，兄弟是永遠的，國民黨不團結沒有未來，他願意全力支持“韓江配”。隨後，朱立倫與韓國瑜、江啟臣、傅崐萁共同舉行記者會，宣布國民黨整合成功。眼看要在“茶壺”里爆發大風暴的緊張氣氛，竟然就在傅崐萁的“一念之間”，戲劇化地以和諧收場了。



傅崐萁的戲劇性突然“轉軚”，讓在場國民黨“立委”又如洗了一場“三溫暖”。實際上，傅崐萁在開會前接受記者訪問時，還在揚言要參選“立法院長”，而且在會上發言之初還在重復其為參選“立法院長”而推出在客觀上說迎合民眾黨“要挾”國、民兩黨的“國會改革”理念。而他在問在場其他“立委”，在場應該沒有人要選“副院長”吧？在場國民黨“立委”心頭一驚，以為傅崐萁宣佈參選“立法院長”，但他卻是話鋒一轉，表態支持“韓江配”，並直接說明支持江啟臣參選“立法院副院長”。



據出席座談會的國民黨新科“立委”葉元之事後在一個電視談話節目中透露，當傅崐萁表達支持江啟臣爭取“立法院副院長”的時候，現場一堆“立委”都驚呼甚至站了起來，精彩程度猶如脫口秀的反轉橋段。不過大家也是鬆了一口氣。

據說，促成傅崐萁“轉軚”，是朱立倫在座談會的前一晚，與其促膝談話，指出韓國瑜事先就已通知黨中央將找江啟臣當副手，並不如同外界所說“突襲式宣布”。朱立倫向傅崐萁強調，黨中央的立場就是“韓江配”，不可能有另一個選項。韓國瑜在各大造勢的預設職位就已是“立法院長”，藉此催出“韓粉”的選票，若韓國瑜最終沒有當選“立法院長”，對選民實在無法交代，之後的黨團運作也會亂成一團，請傅崐萁以大局為考量。不過，朱立倫又表示，若傅崐萁有意爭取“黨團其他職務”，韓國瑜、江啟臣和藍營“不分區立委”都會力挺。而朱立倫在昨日的座談會中也表示，傅崐萁資深且熟悉議事規則，可與民進黨團總召柯建銘抗衡，似乎也在在向國民黨“立委”們暗示，黨中央“不反對”傅崐萁參選黨團總召集人。

