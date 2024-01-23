賴坤成與賴清德餐敘前先赴賴皮寮直播　遭轟

賴坤成這次參選台東“立委”失利，他中午要與賴清德餐敘前，先到賴老家參觀。（取自賴坤成臉書） 中評社台北1月23日電（記者 黃筱筠）賴清德上午出席“立法院”黨團舉行的新科“立委”共識營，賴出席致詞後就離開。據了解，賴清德中午在新北市萬里老家附近餐廳宴請落選“立委”與候選人。台東縣落選“立委”賴坤成中午則在臉書上直播賴清德老家。他還一開頭就說來到傳說中的“賴皮寮”，底下馬上有綠營支持者說，“委員，這不是賴皮寮喔”，還有人留言直批賴坤成可憐啊。



賴清德最近的公開行程很少，但據透露，賴今天除了出席民進黨新科“立委”共識營致詞，中午在萬里宴請落選“立委”等，下午也要到基隆舉行感恩謝票便當會。賴當選之後，許多行程都不公開，也不願意公開受訪，甚至今天出席新科“立委”共識營致詞，都不願意媒體拍攝致詞內容，只願意讓媒體拍攝與新科“立委”握手的畫面。



賴坤成透露今天會在萬里與賴清德、蕭美琴聚餐，據了解，今天中午餐敘是賴清德宴請落選“立委”與候選人。因為選在賴清德萬里老家附近餐廳，賴坤成在中午用餐前，還先到賴清德位於萬里中福里老家，還在一旁仔仔細細拍攝。



賴坤成一開始直播就說，“來到傳說中的賴皮寮”，這裡居然誕生台灣“總統”，這個環境就像在森林裡面，是今年最熱門的房子，賴清德故居。



他接著拍到門外又說，要來研究為什麼這間房子會出“總統”，我們家也要來改一下。



最後看到陸續有人來參觀，賴坤成也說，沒想到很多人來參觀。



民進黨在台東“立委”選區分裂，現任英系“立委”劉櫂豪堅持退黨參選，民進黨則提名前“立委”賴坤成。最後由國民黨黃建賓獲2萬5778票，拿下勝選。賴坤成最後獲2萬3420票，劉櫂豪獲1萬8744票，無黨籍許瑞貴4522票，無黨籍黃婉茹獲1428票，無黨籍陳長宏獲211票。

