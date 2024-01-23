朝小野大怕了？陳耀祥宣布不續任NCC主委

NCC主委陳耀祥。（中評社 資料照） 中評社台北1月23日電／通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥任內爭議不斷，屢遭在野黨砲轟。陳耀祥23日表示，將不再續任NCC主委，將要歸建、回到學校。他的任期只到7月31日。



2024“立法委員”選舉結果，國民黨52席，加上無黨友軍2席，泛藍共有54席的實力，台灣民眾黨8席，在野黨共佔62席，執政的民進黨僅51席。



媒體報導，陳耀祥指出，台北大學有規定，他借調任職NCC主委，只能借調8年。換句話說，陳耀祥今年的任期只到7月31日，未來將不續任。



陳耀祥原任台北大學公共行政暨政策學系助理教授，2016年8月1日先借調至NCC擔任委員，2019年5月3日擔任代理主任委員，2020年8月1日正式成為主委。



陳耀祥指出，NCC作為一個獨立機關，就是做獨立機關應該做的事，依法進行監理；而數位部成立之後，NCC很多業務都出現變動，對於NCC來說，未來，網際網路也是監理的重點之一，希望接下來NCC同仁能夠繼續努力。



陳耀祥是在2020年7月獲提名為主委，任內審議多起案件備受爭議，包括撤銷中天電視換照、鏡電視執照審查。尤其中天撤照案，主動表達讓公廣集團的華視新聞資訊台替代52頻位備受外界批評。



近期市場關注的案件則是三立電視台投資入股中嘉，中嘉恐觸違反交易附負擔條款，NCC可能於近期做出此案的相關處份。