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外交部領事司司長會見泰國外交部領事司司長
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2024-01-23 15:34:23
中評社北京1月23日電／據外交部消息，2024年1月22日，外交部領事司司長吳璽會見泰國外交部領事司司長路德，就發展中泰領事關係、便利人員往來、維護公民安全與合法權益等交換意見。
雙方一致認為，要落實好兩國領導人重要共識，以有關人員往來便利化安排為契機，不斷深化領事合作，為中泰關係發展注入新動力。
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