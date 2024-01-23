各地水利工程修復和建設按下“加速鍵”

中評社北京1月23日電／據央視新聞報導，冬季是搶修水利的黃金期。各地正加快水利工程修復和建設的進度，保障糧食生產和行洪安全。



水利部最新發布的數據顯示，去年11月份以來，全國開工8項重大水利工程，在建的重大水利工程正抓緊施工。引江補漢工程是南水北調後續工程首個開工的重大項目，目前已進入全面施工階段。在位於湖北十堰的工程建設現場，記者看到工人們正在進行安樂河橋上部結構的施工。



引江補漢工程建設管理三部綜合處處長 王偉：2024年計劃輸水總幹線出口段主洞開挖完成2400米，施工支洞計劃開挖4939米。



當前，海河流域災後恢復重建的各項水利項目正在加快推進。在永定河綜合整治工程二期項目——河北固安段水毀修復項目施工現場，工人們正在對灘地進行鉛絲石籠防護施工，提升行洪能力。目前，河北全省307個水毀修復項目中，有278個項目已完工，29個項目正在施工中。



大中型灌區是保障國家糧食安全的重要水利設施。去年開工的17處新建大型灌區和581處大中型灌區續建配套與現代化改造，目前正加快推進。在江西寧都，總投資42.29億元的梅江灌區首期工程建設進入攻堅階段，項目沿線55個作業面同步施工。在謝坊隧洞及其周邊渠道建設項目現場，工人們正分工協作，進行隧洞開挖、渠道灌漿、管道安裝等作業。



江西省寧都縣梅江灌區建設指揮部總指揮 曾富有：目前，3個輸水性隧洞已全線貫通，總幹渠最大的控制性工程——花斜渡槽已提前3個月完工，已完成總投資的39%。



今年，我國將開工建設江西峽江、湖南梅山、雲南潞江壩、河南前坪等大型灌區。實施1000處以上大中型灌區改造升級，不斷完善灌排工程體系。