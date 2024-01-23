新能源汽車續保怎麼成了難題？

中評社北京1月23日電／據法治日報報導，近日，江蘇淮安的錢女士來電反映：自己去年買了一輛純電動汽車，最近要給車續保時，之前投保的某保險公司拒保了，工作人員稱因為在車險系統評分中得分過高，為高風險，因此被拒保。“過去一年間我的車都沒出過險，怎麼突然就被判定為風險系數高了？”錢女士感到莫名其妙。



無獨有偶，北京車主王先生也來電稱：自己前不久購買了一輛油電混動汽車，投保時遭某保險公司拒保，對方稱風險過高，但又沒有說明具體是什麼原因導致的風險過高。“我之前開了10多年燃油車，從沒遇到過這個問題。”王先生說，後來在4S店幫助下換了家保險公司才投保成功。



為什麼新能源車頻頻遭遇拒保問題？保險公司拒保是否違法？在當前新能源汽車市場大熱背景下，保險相關業務是否需要完善？帶著問題，記者進行了調查採訪。



買了新能源車，向同一家保險公司第二次投保時被拒，工作人員稱保險公司評分認定為“高風險”，這讓江蘇淮安的錢女士很生氣：“我開車從來都小心翼翼，遵守交通規則，過去一年都沒出過險，何來的‘高風險’？”



更讓她氣憤且不解的是：在被該保險公司評分認定高風險後，仿佛被打上了“烙印”，她連續咨詢了多家保險公司，對方均以“未通過系統審核”為由拒絕承保。



無奈之下，錢女士又打了第一家保險公司官方投訴電話，業務經理回復稱系統已無法更改，但可以到櫃台人工辦理業務。錢女士來到櫃台被業務人員告知，必須打包購買座位險才能為其承保。最終，錢女士只能多花2000元購買了座位險，這才讓自己的車順利投保。



《法治日報》記者近日調查發現，上述情況並非個例。不少新能源車主反映，在為車輛續保時遭到了拒保，或者被強制要求附帶購買其他險種才能上保險。此外，一些保險公司拒保存在標準不透明不統一、未充分提示投保人、變相加價等問題，為新能源車主所詬病。有車主直言：“新能源車投保怎麼這麼難？”

