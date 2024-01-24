外交部：中國將永遠站在廣大發展中國家一邊

外交部發言人汪文斌（中評社 海涵攝） 中評社北京1月24日電（記者 海涵）外交部發言人汪文斌1月23日在例行記者會上表示，1月19日至21日，習近平主席特別代表、中共中央政治局委員、國務院副總理劉國中出席在烏幹達坎帕拉舉行的不結盟運動第19次峰會、第三屆南方首腦會議並發表致辭。



汪文斌說，劉國中副總理表示，不結盟運動在亞非拉民族解放運動的高潮中誕生，有力推動和促進了世界和平與人類進步事業。不結盟運動要繼續堅持獨立自主、反對強權的獨特風骨，發揚求同存異、和平共處的精神內核，勇擔團結自強、共謀發展的共同使命，倡導平等相待、公平正義的價值追求。



汪文斌表示，劉國中副總理指出，今年是77國集團成立60周年。60年來，南方國家走出一條平等互信、互利共贏、團結互助的人間正道。獨立自主是南方國家的政治底色，聯合自強是南方國家的光榮傳統，發展振興是南方國家的歷史使命，公道正義是南方國家的共同訴求。當前，世界百年變局加速演進，南方國家面臨複雜的外部環境。我們要重整行裝再出發，勇毅探索現代化道路，推動更高水平的南南合作，積極參與全球治理體系改革，深化團結、平等、均衡、普惠的全球發展夥伴關係。



汪文斌說，劉國中副總理強調，中國始終同其他發展中國家同呼吸、共命運，願同廣大發展中國家一道，以構建人類命運共同體為指引，推動落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，高質量共建“一帶一路”，踐行全人類共同價值，倡導平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，推動世界走向和平、安全、繁榮、進步的光明前景。



汪文斌表示，作為最大的發展中國家、不結盟運動的夥伴、“全球南方”的一員，中國將永遠站在廣大發展中國家特別是中小國家一邊，為南方國家共同發展貢獻力量。



