中國溫室氣體自願減排首單交易達成

中評社北京1月23日電／據央視新聞報導，1月22日，我國溫室氣體自願減排首單交易達成，此次交易市場啟動標誌著我國碳市場建設日趨完善，多元化的碳市場體系將進一步提升全國綠色低碳發展水平。



中國海油此次購買的25萬噸國家核證自願減排量，將用於抵消能源生產環節中的溫室氣體排放，1噸的國家核證自願減排量可抵消1噸二氧化碳排放量。溫室氣體自願減排機制是一種碳抵消機制，控制排放企業可向實施“碳抵消”活動的企業，購買用於抵消自身碳排放的核證量。



我國的碳交易主要分為兩部分，一個是碳排放權交易，國家會給一些重點碳排放單位或企業設置排放上限，如果企業超過了這個上限，就要去購買相應的配額來抵消超額的碳排放。自願減排交易市場是調動全社會力量共同參與溫室氣體減排行動的一項制度創新，有利於推動形成強制碳市場和自願碳市場互補銜接、互聯互通的全國碳市場體系。推進自願減排交易市場建設，有利於支持林業碳匯、可再生能源、甲烷減排、節能增效等項目發展，激勵更廣泛的行業、企業參與溫室氣體減排行動。



根據北京綠色交易所預測，若參照對比歐盟碳市場規模，未來中國碳市場金融化後，以其70億～80億噸配額計算，預計年交易量或將超過100億噸，交易額有望超過1萬億元。