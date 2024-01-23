紅新月會：以軍正向加沙阿邁勒醫院開火

中評社香港1月23日電／巴勒斯坦紅新月會發佈消息稱，以色列無人機正在向加沙地帶南部汗尤尼斯的阿邁勒醫院附近的所有人開火，這導致救護車無法疏散全省的傷員。



衛星通訊社報導，該組織在聲明中指出：“任何在阿邁勒醫院附近移動的人員都會成為以色列無人機持續射擊的目標。巴勒斯坦紅新月會的救護車無法接近汗尤尼斯省的傷員。”



2023年10月7日早上，加沙地帶向以色列發射了3000多枚火箭彈，哈馬斯的武裝人員在火箭彈襲擊後進入以南部邊境地區襲擊路人並綁架人質。實際控制加沙地帶的巴勒斯坦“伊斯蘭抵抗運動”（哈馬斯）宣佈對以色列發動了“阿克薩洪水”行動。以色列國防軍隨即宣佈對哈馬斯發動“鐵劍”行動，以總理內塔尼亞胡稱以色列處於戰爭狀態。以色列防長加蘭特下令全面封鎖加沙地帶，切斷了食品、電力和天然氣供應；以能源部長卡茨隨後宣佈也已切斷對加沙地帶的供水。



以色列對加沙地帶發動的軍事行動已造成25295名巴勒斯坦人死亡，傷者達到63000人。據最新數據顯示，以色列約有1200人死亡，5000多人受傷。



俄羅斯外長拉夫羅夫此前表示，應立即停止巴以之間的流血衝突，他呼籲雙方停火止戰。拉夫羅夫還表示，解決巴勒斯坦問題的出路在於落實以聯合國安理會決議為基礎的“兩國方案”。