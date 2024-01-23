國產白羽肉雞品種市場占有率升至25.1%

中評社北京1月23日電／據新華社報導，2023年我國農業重點領域科技攻關取得突破，創制了一批重大新產品、新技術、新裝備。其中，國產白羽肉雞品種市場占有率提升到25.1%，為主要畜禽核心種源自主可控提供了有力支撐。



這是記者從近日召開的中國農業科學院2024年工作會議瞭解到的。



據瞭解，2023年中國農業科學院種業創新取得新進展，新增國家審定農作物新品種88個、省級審定農作物新品種82個、家畜新品種（系）1個。自主培育的華西牛新品種近三年市場推廣占比達17.8%，中新、中畜白羽肉鴨等市場占有率總和達40%，國產白羽肉雞品種市場占有率持續提升。



農業農村部黨組成員、中國農業科學院院長吳孔明表示，當前，百年大變局加速演進，科技革命和產業變革深入發展，學科交叉融合不斷推進。與此同時，我國農業科技原始創新能力不足、部分關鍵核心技術受制於人的局面還沒有實現根本性轉變，迫切需要聚焦國家戰略需求，強化使命擔當，加大科技攻關力度，強化科技支撐能力，提升科技服務水平。



據悉，2024年中國農業科學院將採取一系列措施加強畜禽等種業發展。科研人員將加強農作物和畜禽種質資源收集、保存、鑒定和利用，做好農業微生物優異菌株的篩選、保藏和評價，強化應用導向的關鍵核心技術攻關，加快提升生豬等畜禽種源市場競爭力。