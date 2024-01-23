日本能登半島地震垃圾清理或需64年

中評社北京1月23日電／據《日本經濟新聞》1月23日報導，日本能登半島地震導致大量房屋倒塌，包括殘磚斷瓦在內的“災害廢棄物”大量堆積。根據石川縣株洲市的推算，按照目前的處理能力，該市可能需要64年的時間才能徹底清理此次地震造成的垃圾。



此外，垃圾處理設施停止運轉和道路阻斷也對清運造成影響。處理工作緩慢還將對災後重建、民眾早日回歸正常生活形成阻礙。由此可見，以防範重大自然災害為目標的廣域處理機制亟待建立。



石川縣內目前已確認的全部損毀及部分損毀的建築物總共超過3萬棟。倒塌房屋形成的瓦礫、損毀家具和家電等災害廢棄物原則上需要由地方政府聯合中央政府進行處理。



名古屋大學減災聯合研究中心副教授平山修久根據此次地震的數據推算出了建築物損害引發的災害廢棄物總量。結果發現，僅石川縣內的災害廢棄物就多達80.6萬噸。



根據地方政府自己的計算，株洲市的災害廢棄物最多可達28.2萬噸。考慮到2021年度該市產生的普通垃圾處理總量衹有4360噸，也就是說總共需要64年才能清理完成。輪島市、能登町、穴水町因災產生的廢棄物分別為20.1萬噸、11.9萬噸和6.3萬噸，同樣以2021年度的普通垃圾處理量為參考，分別需要17到22年才能完全清理。