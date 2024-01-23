貴州三名廳級幹部被“雙開”或開除黨籍

中評社北京1月23日電／據新華社報導，貴州省紀委監委近日分別發布通報稱，貴州廣電傳媒集團有限公司原黨委委員、副總經理宋霖和遵義市委黨校常務副校長韋聖福嚴重違紀違法，被開除黨籍和公職；貴州省公安廳交通管理局原黨委書記、局長施長征嚴重違紀違法，被開除黨籍。三人涉嫌犯罪問題被移送檢察機關依法審查起訴。



經查，宋霖喪失理想信念，背棄初心使命，違背以人民為中心的根本立場，嚴重損害黨、國家和人民的利益；無視中央八項規定精神，收受可能影響公正執行公務的禮品，接受可能影響公正執行公務的宴請，謀求個人生活特殊待遇；毫無組織原則，不如實填報個人有關事項，違規為他人偽造人事檔案；道德底線失守，違反生活紀律；毫無紀法底線，利用職務便利以及職權或者地位形成的便利條件，為他人在辦理相關手續等方面謀取利益，並非法收受巨額財物；濫用職權，致使公共財產、國家和人民利益遭受重大損失。



宋霖嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、濫用職權犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。



經查，韋聖福喪失理想信念，背棄初心使命，違背以人民為中心的根本立場，嚴重損壞黨、國家和人民的利益；無視中央八項規定精神，收受可能影響公正執行公務的禮金；廉潔底線失守，違規收受禮金；道德底線失守，違反生活紀律；毫無紀法底線，利用職務上的便利為他人在工程承攬、資金撥付等方面謀取利益，並非法收受巨額財物；濫用職權，致使公共財產、國家和人民利益遭受重大損失。



韋聖福嚴重違反黨的政治紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、濫用職權犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。



經查，施長征喪失理想信念，背棄初心使命，搞迷信活動；無視中央八項規定精神，收受可能影響公正執行公務的禮品，收受退休前管理服務對象禮品禮金；廉潔底線失守，收受可能影響公正執行公務的禮品，在購買住房中侵犯集體利益；對黨紀國法毫無敬畏之心，利用職務上的便利，非法占有公共財物，數額較大；利用職務上的便利為他人在承包三產企業、項目招標等方面謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大。

