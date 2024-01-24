中評關注：韓國瑜領軍新科藍委　猛將如雲

國民黨22日舉行新科“立委”座談會，新一屆“立委”戰鬥力非常可觀。（取自韓國瑜臉書） 中評社台北1月24日電（記者 楊騰凱）2024新科“立委”2月1日報到就職，本屆大選國民黨收穫頗豐，泛藍整體取得54席，略勝民進黨的51席。國民黨是“立法院”第一大黨，不僅人數有優勢，幾位新任“立委”當中更不乏戰鬥力爆表的新血，其中最受注目的包括新科“立委”韓國瑜、謝龍介、羅智強，徐巧芯等四大戰將。



2024“立法委員”選舉結果，國民黨52席，加上無黨友軍高金素梅、陳超明2席，泛藍共有54席的實力，其餘民進黨51席，台灣民眾黨8席。泛藍整體多達54席，就算扣掉兩席無黨籍，國民黨仍以52席穩居“立院”第一大黨，儘管席次未能單獨過半，但比起2016年35席，2020年38席，國民黨監督制衡的實力遠比過去8年強上許多。



特別國民黨本屆“立法院”猛將如雲，連任“立委”中包括王鴻薇、賴士葆、洪孟楷、江啟臣等，都早已在議事攻防、媒體爆料，或財會、軍事、外交等專業領域上證明過自己的實力，在“立法院”新會期勢必會繼續帶給民進黨賴清德政府的官員不少壓力。



甚至在國民黨新科“立委”當中，更是不乏戰鬥力爆表的新血，這也讓不少人形容本屆“立法院”將是特別有看頭的一屆。首先，韓國瑜是本屆國民黨不分區“立委”掛帥領軍的榜首，早期韓國瑜在當“立委”的時候就留下過令人印象深刻的戰績，1993年韓國瑜認為當時是“立委”的民進黨陳水扁發言污辱榮民，出手打了陳水扁，導致扁住院3天，韓事後也道歉並自請移送紀律委員會，認為打人就是不對。



然而經過時間的洗禮，韓國瑜早已不是當年那個用肢體動作處理事情的政治人物，對於未來國民黨在“立法院”的議事攻防，大家關注的是，韓國瑜能否展現運籌帷幄的串聯能力，尤其這次“立法院院長”爭奪戰，韓率先出手拉了國民黨“立委”江啟臣搭檔“副院長”，接著與國民黨主席朱立倫分進合擊，勸下同樣有意角逐“院長”寶座的國民黨“立委”傅崐萁，成功防止新科藍委還沒上任就亂成一團散沙。

