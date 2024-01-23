共和黨初選新罕布什爾州舉行　黑利挑戰特朗普

中評社香港1月23日電／美國2024年總統選舉共和黨初選23日轉戰東北部新罕布什爾州，前常駐聯合國代表妮基·黑利向美國前總統特朗普發起挑戰。



新罕布什爾州有午夜開始投票的傳統。記者在該州北部迪克斯維爾鎮投票站看到，23日零時剛過，票箱解封，選民隨後依次投入選票。該州其他投票站將於當天上午向選民開放。



迪克斯維爾鎮選民湯姆·蒂洛森對新華社記者說，他認為美國最緊迫的問題之一是鉅額債務，聯邦政府需要控制或削減債務規模，為後代考慮。此外，蒂洛森對美國政治極化感到擔憂，呼籲華盛頓政客們停止黨派紛爭，合作為美國老百姓解決問題、提供服務。



共和黨首場初選上周在艾奧瓦州舉行，特朗普以明顯優勢勝出，佛羅里達州州長羅恩·德桑蒂斯等黨內競爭者隨後退出競選，只剩下黑利繼續挑戰特朗普。最新一項民調顯示，特朗普在新罕布什爾州潛在共和黨初選選民中的支持率為50%，領先黑利11個百分點。近期，二人相互攻擊力度加大。



美國媒體和專家認為，新罕布什爾州有大量獨立選民，他們可以選擇參加共和黨或民主黨初選，為初選結果注入不確定性。但如果特朗普在該州勝出，那麼共和黨初選結果懸念將進一步減少。此外，特朗普雖然初選開局順利，但圍繞他參選資格的爭議依然懸而未決。



新罕布什爾州還在23日舉行不受民主黨全國委員會認可的民主黨初選。該委員會此前將民主黨首場初選安排在南卡羅來納州，新罕布什爾州反對並堅持更早舉行初選。為了遵守民主黨全國委員會規則，正在競選連任的美國總統拜登沒有報名參加新罕布什爾州民主黨初選。不過，拜登在黨內沒有受到有力挑戰，不出意外將再次成為民主黨總統候選人。



初選是美國總統選舉的第一階段，民主、共和兩黨競選人在此期間爭奪各自黨派總統候選人提名。初選結束後，兩黨將各自舉行全國代表大會正式提名總統和副總統候選人。今年美國大選投票日為11月5日。