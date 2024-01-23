廣東省GDP首次突破13萬億元

中評社北京1月23日電／據新華社報導，廣東省2023年地區生產總值達13.57萬億元、增長4.8%，是全國首個突破13萬億元的省份。這是記者從23日開幕的廣東省十四屆人大二次會議上獲悉的。



廣東扎實推進高質量發展。2023年廣東堅持實體經濟為本、製造業當家，現代化產業體系建設取得重要進展。廣東加快把新能源、超高清視頻顯示、生物醫藥等打造成新的萬億元級、五千億元級產業集群。以新能源汽車發展為例，廣東新能源汽車年產量達253萬輛，全國每4輛新能源汽車就有一輛是“廣東造”。在新型儲能產業方面，廣東新型儲能電站裝機規模突破160萬千瓦，成為全國儲能電池產業配套最全的地區。



高水平科技自立自強是引領高質量發展的核心驅動力。2023年，廣東加快打造重要的原始創新策源地，將1／3以上的省級科技創新發展戰略專項資金投向基礎研究，鵬城、廣州國家實驗室全面順利運行。在攻關核心技術方面，廣東也有一系列突破性成果。麒麟高端芯片實現自主規模應用，體外膜肺氧合系統、高端核磁共振設備、高端手術機器人等技術創新活力強勁。



擴內需穩外需，才能形成高質量發展的合力。2023年，廣東省市聯動舉辦促消費活動，發放消費券5.7億元、拉動消費83.9億元，帶動文旅、餐飲、住宿、夜間消費加快恢復，網上零售額增長9.4%。在外貿方面，廣東跨境電商進出口總額突破8000億元、占全國超1／3，電動汽車、鋰電池、太陽能電池“新三樣”產品出口分別增長229%、15.9%、22.6%。