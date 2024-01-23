深度關注丨以硬約束提升軟實力

中評社北京1月23日電／據中央紀委國家監委網站報導，近日，遼寧省召開“遏制腐敗增量 清除腐敗存量 構建保障振興發展反腐敗治理新格局”新聞發布會。遼寧省紀委監委現場通報了2023年營商環境監督行動有關情況。



為持續清除影響營商環境的腐敗毒瘤和作風頑疾，遼寧省紀委監委不斷推進政治監督具體化、精準化、常態化，持續開展營商環境監督行動，推動全省黨員幹部幹事創業精神狀態進一步提振、營商環境發生重大轉變。



將扎實推動營商環境優化作為政治監督的重要內容，上下聯動、持續攻堅



2023年9月，習近平總書記在新時代推動東北全面振興座談會上強調，要進一步優化政治生態，營造良好營商環境。



“持續深化營商環境監督，是全面貫徹落實習近平總書記在新時代推動東北全面振興座談會上重要講話精神的重要內容。”遼寧省紀委監委有關負責同志介紹，全省紀檢監察機關在前兩年工作基礎上，一年接著一年幹，鉚足幹勁以有力有效監督助力遼寧營商環境整體水平提升。



從遼寧省紀委監委發布第一個《營商環境監督行動方案》開始，全省紀檢監察機關按照“一年攻堅突破、三年顯著見效、五年全面優化”的監督目標，聚焦信用、司法、執法、審批、監管、中介、經營、政務服務“八個環境”，全面起底破壞營商環境問題線索。



2023年新年伊始，遼寧省紀委監委發布《2023年營商環境問題“萬件清理”監督行動方案》，出台了督促“一把手”親自抓帶頭抓、三級聯動查處案件督促履職等“十項清理措施”。通過交辦、領辦、督辦、核辦，統籌數量質量分量，全年有效解決近1.7萬件營商環境問題。

