廣西：健全以案促改促治工作機制

中評社北京1月23日電／據中央紀委國家監委網站報導，近日，廣西壯族自治區紀委監委督促百色市委利用平果市委原書記羅成、靖西市原市長華東嚴重違紀違法案件開展以案促改，召開黨員幹部警示教育大會、專題民主生活會，抓實抓細以案示警明紀，推動警示教育入腦入心。



按照《廣西壯族自治區推進以案促改規範化常態化實效化工作辦法（試行）》（以下簡稱《辦法》）要求，自治區紀委監委督促指導百色市深入開展“一把手”和領導班子、年輕領導幹部紀律和法律學習教育等活動，強化對“關鍵少數”權力行使的監督，切實堵塞制度漏洞。



1月15日，百色市召開全市黨員幹部警示教育大會。市委切實扛起全面從嚴治黨主體責任，部署2024年1月至6月集中開展以案促改，做深做實以案促改各環節工作，扎實開展專項整改，全力修復淨化政治生態。



“發生職務犯罪案件，當事人主要違紀違法事實發生時所在地區、部門、單位黨委（黨組）必須認真研究開展以案促改工作。”該自治區紀委監委有關負責同志表示，要構建落實“兩個責任”工作閉環，推進深挖問題根源、總結案發規律、開展警示教育、整改突出問題、完善制度機制、提高治理效能等一系列工作。



據瞭解，《辦法》明確規定工作範疇、工作責任、整改內容、整改成效等方面要求，建立健全黨委統一領導、紀檢監察機關監督指導、職能部門各負其責、整改單位具體落實的以案促改聯動機制。同時，《辦法》規定紀檢監察機關要督促、指導整改單位黨委（黨組）召開專題民主生活會或專題組織生活會，深入剖析案件、認真對照檢查。整改單位黨委（黨組）按照通報案情，宣讀處分決定書或法院裁判文書，閱讀懺悔書、廉潔忠告書或觀看懺悔視頻，宣讀以案促改方案等程序召開警示教育大會。



“一體推動‘五查五改’，是推進以案促改規範化常態化實效化的重中之重。”該自治區紀委監委有關負責同志介紹，整改單位黨委（黨組）深入開展“五查五改”，即查主體責任，整改黨的領導弱化等問題；查日常監管，整改教育不經常等問題；查權力運行，整改權責邊界不清等問題；查紀律作風，整改律己不嚴、作風不實等問題；查制度建設，整改制度機制不健全等問題。

