湖北壓實責任推動整改　用好紀檢監察建議

中評社北京1月23日電／據中央紀委國家監委網站報導，不久前，湖北省建始縣紀委監委工作人員來到官店鎮某采石場，實地查看縣直某單位對前期紀檢監察建議的整改落實情況。經過半年的復綠整改，“遍體鱗傷”的采石場如今已種上植被。此前，該縣紀委監委在監督檢查中發現轄區官店鎮某采石場復綠工作推進緩慢，縣直某單位存在整改落實不力的問題，隨即向該部門發出紀檢監察建議，督促其認真履行部門責任，扎實推進礦區復綠整改工作。



湖北省紀委監委把深化運用紀檢監察建議作為履行監督專責的重要措施，貫穿監督檢查、審查調查工作全過程，制發《關於深化以案促改推進清廉湖北建設的工作辦法》《湖北省紀檢監察建議工作辦法》，健全以案促改機制，規範紀檢監察建議工作流程，督促相關單位和黨組織抓好問題整改，健全完善制度，實現發出一份建議、解決一類問題、完善一批制度、推進一域治理的良好效果。



湖北省三環集團有限公司在改制過程中，故意隱匿低評國有資產，該省紀委監委接到舉報後迅速展開調查，同步督促國資監管部門及時與該集團和投資者簽訂補充協議，追回國有資產3.98億元。該省紀委監委還系統梳理省國資委原黨委書記傅立民、省國資委原副主任何慶豐、三環集團有限公司原黨委書記舒健等案件暴露出的國資監管漏洞，向省國資委提出要切實抓好監管基礎工作、加快推進智慧監管平台建設、強化國有資產評估監督管理的紀檢監察建議，推動完善監管制度，深化國資國企改革。



湖北省各級紀檢監察機關結合不同領域查處的違紀違法案例實際和相關行業特點，堅持舉一反三、抽絲剝繭，力求點出問題本質、切中要害。鄂州市梁子湖區紀委監委針對查處的沼山鎮永塘村原黨支部書記黃某鬆虛報、冒領、非法占有巨額集體資金一案，向該鎮下發紀檢監察建議，提出整改要求，並針對基層領域發生的微腐敗問題，同時督促推動構建“村級加強村務公開和‘三資’管理、財政管理部門強化項目跟蹤管理和資金使用監管、鎮級從嚴履行全面從嚴治黨主體責任”的工作閉環，並跟進落實情況。



宜昌市紀委監委針對伍家崗區政協原副主席曾某某違規插手工程項目等問題，向伍家崗區委發出紀檢監察建議，督促該區委結合案件深入剖析問題症結，制定整改方案，推動審批監管、工程建設、項目招投標等重點領域監督機制改革和制度建設。2023年以來，伍家崗區先後出台《區住房保障服務中心徵收合同簽批管理辦法》《關於進一步規範伍家崗農村集體土地房屋征遷“一事一議”工作的通知》，嚴格落實《區政府採購管理辦法》，進一步強化制度約束。

