寧波：精準監督護航重點項目建設廉潔高效

中評社北京1月23日電／據中央紀委國家監委網站報導，日前，寧波樞紐空鐵一體主體工程綜合交通中心項目選址進入批前公示階段。該工程是寧波樞紐的重要組成部分，建成後對優化鐵路網布局、服務長江經濟帶高質量發展、深入推進長三角一體化發展具有重要意義。為確保重大工程項目廉潔高效推進，自空鐵一體寧波樞紐建設項目啟動以來，寧波市紀委監委派駐市發改委紀檢監察組圍繞建設全要素、全鏈條、全環節跟進監督、精準監督，編制重大項目建設政治監督操作手册，及時查找發現和推動解決工程建設“中梗阻”問題。



寧波市各級紀檢監察機關把服務保障重點項目建設作為推進政治監督具體化精準化常態化的有力抓手，緊盯項目立項審批、招標投標、建設管理、項目運行等關鍵環節，扭住群眾反映最強烈、經營主體最困擾、制約發展最突出的問題，加大監督檢查力度，著力防範化解風險隱患，為重大項目建設廉潔高效推進保駕護航。



作為寧波中心城區的重大功能性平台，地處江北區的文創港區塊的開發建設被列入該市2023年重點工程項目。為有力護航重點工程實施，江北區紀委監委立即啟動專項監督，以“清單管理、對表監督”的方式，聚焦招商引資、項目落地、基礎建設等重點領域，對工作進度、幹部作風等開展監督檢查。



“我們立即約談責任單位，監督推動其根據時間節點倒排任務表，並專門選派力量，對重點任務、關鍵節點開展跟進監督，通過定期列席會議、聽取工作進展匯報、實地走訪新入駐企業等方式，緊盯項目進展及各類要素資源保障。”江北區紀委監委駐區府辦紀檢監察組組長介紹，2023年文創港區塊入駐企業已達172家，同比增加13.9%。



針對監督檢查中發現的報批流程“跑得不快”、要素保障“被動等待”、資金不足“融資艱難”等嚴重影響項目建設進度的問題，寧波市各級紀檢監察機關開展“嵌入式”監督，全面深入瞭解、倒推流程、倒查症結、倒追責任，推動相關部門不斷完善制度機制、優化服務管理，為重點工程建設營造良好環境。



防範廉潔風險，是項目廉潔建設的“必答題”。“以問題為導向，我們把貫徹落實重大決策部署中存在的失職失責、廉政風險突出等問題線索，列為重點監督範圍，配套建立問題線索快查快辦、信訪舉報直達、通報曝光等多項機制。”寧波市紀委監委有關負責人表示，全市各級紀檢監察機關深入項目建設一線，查找重大廉政風險背後的深層次原因，對發現的不作為亂作為慢作為問題及時通報。海曙區紀委監委探索“一件事”問責預警辦法，結合日常監督、群眾或部門“點題”明確預警事項，對可能需要問責的情形提前研判、警示提醒，督促各責任主體強化責任擔當。奉化區紀委監委在行政服務中心大廳、工地建設一線等設置舉報投訴箱，發放監督舉報卡，以定期開展行業座談等形式收集問題線索。



“我們將繼續緊盯重點工程建設，做好監督關口前移，確保高效推進、廉潔運行、優質完成。”寧波市紀委監委相關負責人表示。